Ukraine : la Corée du Sud paraphe une convention d’aide financière

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va soutenir l’Ukraine de manière financière à travers l’EDCF, le fonds de coopération pour le développement économique.Son vice-Premier ministre à l'Economie Choo Kyung-ho a paraphé ce matin une convention d'aide financière durant un tête-à-tête avec Yulia Svyrydenko, première vice-Première ministre et ministre du Développement économique et du Commerce ukrainienne, à Séoul. L’EDCF constitue une sorte de prêts à faibles taux que le gouvernement sud-coréen accorde aux nations émergentes pour soutenir leur développement économique et industriel.Le haut officiel sud-coréen a déclaré souhaiter une fin rapide de la guerre et le rétablissement de la paix en Ukraine. Avant d’ajouter qu’il s’attendait à une coopération bilatérale dans divers domaines pour la reconstruction du pays.La convention en question entrera en vigueur après avoir passé les procédures nationales et été officiellement signée.