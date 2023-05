43e anniversaire du mouvement démocratique de Gwangju : la célébration aura lieu demain

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud célébrera jeudi le 43e anniversaire du mouvement pour la démocratisation du pays qui s'est initié le 18 mai 1980 à Gwangju dans le sud-ouest du territoire.Selon le ministère des Patriotes et des Anciens combattants, une cérémonie commémorative pour rendre hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour défendre les valeurs de la démocratie libérale et des droits de l'Homme sera organisée demain à 10 heures au Cimetière national du 18 mai, situé dans la ville qui a été le théâtre de ce soulèvement. Ce dernier a été déclenché contre le pouvoir dictatorial du général Chun Doo-hwan et réprimé dans le sang.Quelque 3 000 personnes, dont des personnalités politiques et des membres de familles des victimes, sont attendues pour assister à cet événement placé cette année sous le slogan : « l'esprit de mai, ensemble avec le peuple ».La cérémonie mettra notamment un coup de projecteur sur les mères des victimes qui ont traversé de dures épreuves. Puis, l'hymne national sera chanté par les élèves de l'école élémentaire Jihan, situé dans le village de Junam à Gwangju, où une fusillade a été perpétrée par des soldats contre un bus transportant des civils. La commémoration se terminera par « La Marche pour les bien-aimés », chantée en chœur par tous les participants.