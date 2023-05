Cryptomonnaies : le Minjoo renvoie l'affaire Kim Nam-kuk devant la commission d’éthique du Parlement

Photo : YONHAP News

Le Minjoo va saisir la commission d'éthique de l'Assemblée nationale afin de sanctionner le député Kim Nam-kuk. Soupçonné de disposer d’un montant astronomique de monnaies virtuelles, il a quitté lundi dernier la première force de l’opposition.Cette décision a été prise face aux critiques sur sa réaction insuffisante, alors que le groupe d’enquête du parti a de facto suspendu les activités de l’élu à la suite de l’intervention du Parquet. Selon son porte-parole Park Seong-jun, au vu du temps considérable que prendrait l’enquête de la formation de centre-gauche, il n’était pas raisonnable d’attendre davantage.Kim ne devrait pas échapper à une procédure disciplinaire, d’autant que le Minjoo et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, vont déposer une proposition de sanction contre lui au Parlement. Sa commission d’éthique a composé aujourd’hui en séance plénière le sous-comité chargé de ce dossier.Entre-temps, la commission parlementaire des affaires politiques a adopté la résolution sur la déclaration volontaire des crypto-actifs des députés suite à un accord entre la majorité et l’opposition. Le texte consiste à enregistrer leur patrimoine en monnaies virtuelles auprès de l’Administration de la gestion du personnel, et autorise la Commission de lutte anti-corruption et de défense des droits civiques (ACRC) à enquêter sur l’obtention et les transactions de ces biens. Back Hye-ryun, à la tête de cette commission, a affirmé que cette résolution était nécessaire dans un contexte où la méfiance des citoyens augmente envers les transactions illégales de cryptodevises des législateurs.