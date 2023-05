Fièvre aphteuse : 10 élevages infectés

Photo : YONHAP News

La fièvre aphteuse continue ses ravages dans la province de Chungcheong du Nord située dans le centre de la Corée du Sud. Depuis son apparition il y a tout juste une semaine, dix élevages ont été touchés. Huit sont situés dans la ville de Cheongju et les deux autres dans le comté de Jeungpyeong. Parmi eux, neuf élèvent des bovins et un des chèvres.Le gouvernement a déclaré que l’épizootie se propageait de façon sporadique, compte tenu du fait que les nouvelles contaminations sont toutes survenues dans un rayon de 3 km autour des fermes infectées. Il a prévu que la maladie ne devrait pas s'étendre sur l'ensemble du territoire, du fait que les bovins d’élevage affichent un taux de formation d'anticorps de plus de 98 % grâce à la vaccination. Il a pourtant ajouté qu’une nouvelle contamination pouvait toujours se produire chez ceux qui n’ont pas suffisamment été traités.Les autorités sanitaires estiment que l’épidémie semble provenir de l’Asie du Sud-est. Selon l’enquête épidémiologique de l'Agence de quarantaine des animaux et plantes (APQA), le virus correspond à 98,9 % à celui détecté au Vietnam. Le mode de transmission reste, cependant, encore inconnu.L’exécutif compte vacciner d’urgence tous les bovidés, dont les bovins et les porcs, d’ici samedi. Des équipes composées de vétérinaires publics, d’employés de la Coopérative d’élevage et d’agents de contrôle sanitaire du bétail seront formées dans chaque municipalité afin de surveiller la formation des anticorps.D’autres mesures de prévention seront également mises en place : la quarantaine sera renforcée sur les produits animaliers que les voyageurs apportent des pays étrangers touchés par la fièvre aphteuse. Et, les marchandises qui font l’objet de transport express seront également toutes examinées par les douanes.