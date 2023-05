Trudeau promet d’œuvrer pour améliorer la situation des droits de l’Homme au Nord

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre canadien a promis d’œuvrer afin d’améliorer la situation des droits de l’Homme au nord du 38e parallèle.Justin Trudeau, qui est actuellement en visite officielle en Corée du Sud pour célébrer les 60 ans des relations diplomatiques, a tenu ces propos aujourd’hui au cours d’un discours à l’Assemblée nationale. Il a également déclaré qu’Ottawa soutenait les efforts de Séoul pour la dénucléarisation, la paix et la prospérité de la péninsule coréenne. Sans oublier d’inviter Pyongyang à revenir à la table des discussions.Tout en rappelant que le pays du Matin clair célèbre demain le 43e anniversaire du mouvement démocratique de Gwangju, Trudeau a déclaré que la démocratie n’est pas née par hasard en Corée du Sud. Avant d’ajouter que la démocratie sera toujours plus forte que l’autoritarisme.En décrivant la République de Corée comme l’« une des démocraties les plus prospères et dynamiques au monde » et en citant l’exemple du succès de la série « Kim’s Convenience », le Premier ministre du Canada a estimé que les histoires économiques, sociales et culturelles des deux nations étaient étroitement liées, tout comme leur avenir.Justin Trudeau est le premier dirigeant étranger à prononcer un discours dans l’Hémicycle depuis le 8 novembre 2017, date à laquelle le numéro un américain de l’époque Donald Trump s’était adressé aux députés sud-coréens.