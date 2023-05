Météo : la chaleur estivale se poursuit

Photo : YONHAP News

Est-ce déjà l’été ? Ce mercredi a été extrêmement chaud pour une journée de mai. Le mercure a affiché des valeurs similaires à celles de la veille, avec notamment plus de 30°C sur une bonne partie du territoire.Dès le petit matin, la chaleur a été ressentie par les habitants du pays du Matin clair. Un exemple frappant : la climatisation dans les transports en commun a été réactivée. A une moyenne de 17°C à l’échelle nationale, le mercure culminait déjà à 24°C à Gangneung. Dans l’après-midi, il a continué à grimper jusqu’à atteindre 28°C à Séoul, 31°C à Daejeon et à Gwangju, 32°C à Daegu et 34°C, la maximale, à Gangneung. A noter qu’à l’instar d’hier, le littoral sud et l’île méridionale de Jeju ont moins été touchés par le soleil ardent, oscillant entre 23 et 27°C.Ce dernier a rayonné sur tout le sud de la péninsule. Il a par moment été légèrement masqué par des nuages dans la capitale et à Jeju, entre autres. Le vent a également soufflé dans l’ouest, notamment à Séoul, permettant d’offrir des petits moments de répit aux habitants.Cet épisode estival devrait cependant prendre fin demain. Météo-Corée prévoit une atténuation de la chaleur, couplée à des nuages gris sur tout le pays et à des averses dans le sud.