Sullivan : Joe Biden disposé à s’entretenir avec les dirigeants sud-coréen et japonais à Hiroshima

Photo : YONHAP News

Il est confirmé que Joe Biden chercherait à rencontrer Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida pour une nouvelle entrevue à trois en marge du sommet du G7, prévu ce week-end à Hiroshima. C’est le conseiller de la Maison blanche à la sécurité nationale qui a fait cette annonce hier aux journalistes, à bord de l'Air Force One, l’avion présidentiel américain, qui les emmène au Japon.Jake Sullivan a alors affirmé que les Etats-Unis et leurs deux alliés d’Asie faisaient preuve de bonne volonté à l’égard de la nouvelle rencontre de leurs dirigeants. Selon lui, « des progrès substantiels ont été réalisés dans les relations Séoul-Tokyo avec le soutien de Washington et le rapprochement entre les deux pays voisins renforce aussi les liens trilatéraux ».Le conseiller présidentiel a ajouté que Biden chercherait un créneau disponible pour l’entretien, mais que rien n’était sûr, en raison de son programme très chargé.Sur le sommet du groupe des Sept, Sullivan a évoqué la possibilité de la présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky avant la fin de la réunion.