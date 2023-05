Sommet Corée-Canada : les deux pays s'engagent à renforcer la coopération sécuritaire, économique et technologique

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre canadien Justin Trudeau ont tenu hier un sommet au Bureau présidentiel de Yongsan à Séoul. A l'issue de cette rencontre, une déclaration commune intitulée « L'union fait la force, 60 ans de plus », a été rendue publique, soulignant la coopération sécuritaire, économique et technologique.Les deux dirigeants se sont mis d'accord pour renforcer et approfondir « le Partenariat stratégique global », basé sur la vision et les valeurs communes, ainsi que les relations d'amitié entretenues depuis les six dernières décennies.Sur le volet sécuritaire, Yoon et Trudeau ont dénoncé ensemble les programmes nucléaire et balistique nord-coréens, avant de s'engager ensemble à améliorer les droits de l'Homme dans le pays communiste. Ils l'ont d'ailleurs appelé à reprendre les pourparlers sur la dénucléarisation, qui ouvriraient la voie à la paix, à la sécurité et à la prospérité durables.Qui plus est, le Premier ministre canadien a réitéré dans la déclaration que le Canada appuie les objectifs de « l'Initiative audacieuse de la République de Corée », avant d'annoncer qu'Ottawa augmentera sa présence navale et sa participation aux opérations multinationales menées dans la région, telles que le travail réalisé conjointement pour surveiller le respect des sanctions onusiennes contre Pyongyang. Il a également salué les efforts que Yoon déployait pour améliorer les relations sud-coréano-japonaises et offert son soutien à la coopération élargie et orientée vers l'avenir des deux pays voisins.Les deux dirigeants sont ainsi convenus de signer un accord sur la sécurité de l'information et de collaborer dans l'industrie de la défense tout comme dans la réponse contre les menaces sécuritaires non conventionnelles.Séoul et Ottawa ont également lancé le dialogue sur la sécurité économique « 2+2 » au niveau ministériel et conclu un protocole d'entente sur la coopération en matière de chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques. Ce pour collaborer dans l'affinage, le commerce et la revalorisation de ces matières premières. Ils se sont aussi engagés à coopérer dans la transition énergique.Par ailleurs, la déclaration a fait part du soutien sud-coréen à l'adhésion du Canada au Cadre économique pour l’Indopacifique (IPEF).Yoon et Trudeau ont également condamné l'invasion illégale et injustifiable de l'Ukraine par la Russie avant de promettre d’œuvrer de concert avec la communauté internationale, pour répondre aux violations du droit international et des droits humains par Moscou. Ils ont réaffirmé leur soutien aux règles et normes internationales, dont la liberté de navigation et de survol et leur opposition à tout changement du statu quo par la force.Les deux pays comptent également signer un protocole d’accord sur l’échange de jeunes afin de tripler le quota annuel, de 4 000 à 12 000 personnes.