43e anniversaire du mouvement pour la démocratisation de Gwangju : commémorer l'esprit de cette lutte avec le peuple

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a célébré aujourd'hui le 43e anniversaire du mouvement pour la démocratisation du pays qui s'est initié le 18 mai 1980 à Gwangju. Une cérémonie commémorative a débuté à 10h au Cimetière national du 18 mai dans cette ville située dans le sud-ouest du territoire.Selon le ministère des Patriotes et des Anciens combattants, l'édition de cette année s'est déroulé sous le thème « l'esprit de mai, ensemble avec le peuple », afin de se rappeler de cette défense, dans le sang, des valeurs de la démocratie libérale et des droits de l'Homme. Elle est organisée dans le but de consoler la douleur des citoyens de Gwangju et promouvoir l'unité nationale.3 000 invités y ont participé, soit 1 000 de plus que l'an dernier : les citoyens ayant pris part au soulèvement, les familles des victimes tuées lors de l'oppression gouvernementale, des étudiants, et des élus du parti présidentiel et du camp de l’opposition, entre autres.L'événement a proposé notamment une vidéo inaugurale et un chant de l'hymne national interprété par les écoliers du village de Junam à Gwangju, le théâtre d’une fusillade meurtrière contre des civils.Un film sur la vie de quatre mères de victimes qui ont traversé de rudes épreuves a également été présenté et le morceau « Maman », qui leur a été dédié, a été interprété par Lee Bong-geun, un chanteur de pansori, le chant traditionnel coréen. Un concert offert par un chœur rassemblant 30 personnes de tout âge venues de Gwangju, Séoul, Busan et Daegu a aussi eu lieu.La commémoration s'est terminée par « La Marche pour les bien-aimés », reprise en chœur par tous les participants.