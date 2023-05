Fin de la 55e conférence des entrepreneurs sud-coréens et japonais à Séoul

Photo : YONHAP News

La 55e conférence des représentants du monde économique sud-coréen et japonais s’est terminée hier à Séoul, après deux jours de discussions. Une première en présentiel en quatre ans.Avant de se quitter, les 164 participants sud-coréens et 75 Japonais ont adopté une déclaration commune portant sur trois accords auxquels ils sont parvenus. Il s’agit d’élargir les liens économiques, de promouvoir les échanges mutuels et de coopérer pour la réussite de l’Exposition universelle.Concrètement, les deux parties ont promis de travailler en plus étroite collaboration pour mener leurs projets conjoints dans des pays tiers ainsi que dans les nouvelles industries comme celles numérique et verte. Dans le même temps, elles sont convenues de relancer les échanges de visites entre les deux nations, et ce en vue de sceller davantage leurs relations.Le texte indique également que les entrepreneurs réunis se sont engagés à travailler main dans la main pour le succès de l’Exposition universelle que l’archipel accueillera en 2025 à Osaka et à Kansai, comme pour celui de la candidature de la ville sud-coréenne de Busan à l’organisation de celle de 2030.Lors d’une conférence de presse conjointe donnée à l’issue de la publication de la déclaration, le chef de la délégation du pays du Matin clair s’est réjoui en particulier de l’engagement pris pour percer ensemble les marchés de pays tiers.Le prochain rassemblement se tiendra en 2024 à Tokyo.