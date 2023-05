Conférence du désarmement : Pyongyang refuse catégoriquement la dénucléarisation

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a de nouveau rejeté le projet de dénucléarisation avant de s'engager à renforcer ses forces de défense nationale.C'est ce qu'a répondu Ju Ryong-chol, le représentant nord-coréen auprès des Nations unies, lors de la Conférence du désarmement de l'Onu tenue hier, suite à la demande de l'Union européenne et du Japon d'adopter la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible (CVID).Selon le diplomate nord-coréen, « le renforcement des capacités de défense nationale relève de la souveraineté de chaque pays, indéniable et hors de toute critique, et la Corée du Nord ne se soumettra, pour préserver ce droit souverain, à aucun compromis en développant les forces de dissuasion. »Concernant les exercices militaires conjoints sud-coréano-américains, Ju a pointé du doigt les Etats-Unis de mener sans gêne cet entraînement de taille avec ses alliés et de déployer leurs avoirs stratégiques autour de la péninsule. Avant d'ajouter que Pyongyang n'a donc d'autre choix que de consolider sa défense pour se protéger contre ces agissements militaires.Déjà en mars dernier, Jo Chol-su, directeur général du département des organisations internationales du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, avait refusé la CVID, que le royaume ermite considérait comme une « déclaration de guerre ».