Julie Turner s'engage à éclaircir la responsabilité sur la violation des droits de l'Homme en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

A Washington, le Sénat a organisé une audition pour confirmer la nomination de la nouvelle représentante spéciale des Etats-Unis pour le dossier des droits de l'Homme en Corée du Nord.Julie Turner s'est engagée d’une part à coopérer avec la communauté internationale pour éclaircir la responsabilité sur la violation des droits humains perpétrée dans le pays communiste, et d’autre part à porter ce dossier aux organisations internationales pour dynamiser les discussions sur le sujet.En effet, la directrice des affaires de l’Asie orientale et du Pacifique au Bureau de la démocratie et des droits humains du département d’Etat, a fait état de la situation déplorable des droits fondamentaux dans le royaume ermite, davantage dégradée en raison de la pandémie de COVID-19.Selon l'officielle américaine, les étudiants sont mobilisés dans le travail collectif et le rationnement alimentaire s'effectue en faveur des forces armées, les millions d'habitants souffrant alors de la crise alimentaire. Avant d'ajouter que l'exploitation et la persécution du peuple n'étaient pas sans lien avec le programme d'armement du pays.Turner a ensuite promis de coopérer avec les nations ayant les mêmes principes, afin de responsabiliser les auteurs de la dégradation des droits de l’Homme des habitants nord-coréens.L'envoyée spéciale américaine a également annoncé déployer des efforts pour que ce dossier soit traité plus activement sur la scène internationale, notamment au sein du Conseil de sécurité de l'Onu. Elle a ensuite annoncé qu'elle demanderait à Pyongyang de garantir le déroulement plus autonome des aides des ONG sur son territoire.Pour rappel, Turner a été nommée en janvier dernier à ce poste qui était vacant depuis six ans, en succédant à Robert King, qui l’a occupé de novembre 2009 à janvier 2017. La fonctionnaire d'origine coréenne dispose d’une expérience d'une vingtaine d'années dans les droits de l'Homme. Elle a d'ailleurs présenté sa volonté d'organiser des retrouvailles entre des familles résidant aux USA et leurs ascendants nord-coréens.