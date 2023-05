Olena Zelenska et Park Jin échangent sur le soutien de Séoul à Kyiv

Photo : YONHAP News

En visite en Corée du Sud, la Première dame ukrainienne Olena Zelenska a été reçue hier par le chef de la diplomatie Park Jin. L’occasion pour eux d’échanger sur le soutien de Séoul au pays envahi par la Russie et sur sa future reconstruction.L’épouse du président Volodymyr Zelensky en a profité pour remercier l’administration de Yoon Suk-yeol pour sa solidarité et son aide humanitaire, avant de souligner la nécessité de continuer d’apporter cette assistance à son pays, en proie à des difficultés. Elle a mentionné notamment des équipements comme les véhicules servant à évacuer les soldats en urgence et les ambulances blindées, selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Dans un message posté sur son compte Twitter à l’issue de son entretien avec Park, l’ancienne scénariste a écrit « avoir discuté de la nécessité pour sa nation d’éliminer les mines ». Et d’exprimer aussi sa gratitude à l’égard de l’intention de la Corée du Sud, disposée à lui fournir certains dispositifs destinés à de telles opérations.Son hôte a de son côté rendu hommage aux victimes ukrainiennes du conflit et fait preuve de compréhension pour les souffrances et les épreuves du peuple du pays de l’Europe de l’Est, d’autant que les sud-Coréens avaient eux aussi vécu la guerre.Park a aussi évoqué le fait que Séoul a promis de fournir cette année à Kyiv une aide humanitaire d’une valeur de 130 millions de dollars, contre 100 millions l’an dernier, et qu’il participera activement à sa reconstruction.