Un groupe de nord-Coréens est passé au Sud à bord d’un bateau de pêche

Cela s’est passé au début du mois, mais on ne l’a appris que maintenant. Un bateau de pêche nord-coréen a franchi la Ligne de limite Nord (NLL), la frontière maritime intercoréenne de fait, en mer Jaune, avec à son bord plusieurs individus, dont des enfants, vraisemblablement d’une même famille.A en croire un responsable gouvernemental, les autorités militaires sud-coréennes ont repéré l’embarcation, alors qu’elle s’approchait de la frontière en question. C’était dans la nuit du 6 avril. Elles l’ont alors suivie de près, avant de déployer leurs effectifs pour l’inspecter aussitôt après son passage au sud de la NLL.Ces nord-Coréens interpellés, dont le nombre exact n’est pas encore connu, semblent avoir manifesté leur volonté de faire défection en Corée du Sud. L’armée les a transférés vers l’une de ses troupes, sise près de Séoul. Elle les interrogerait en ce moment conjointement avec les autres autorités concernées, dont le service national du renseignement (NIS). Plus tard dans la journée, celui-ci et le ministère de la Réunification ont confirmé l'information.Il aurait été considérablement difficile pour eux de fuir la Corée du Nord, d’autant que celle-ci ferme toujours ses frontières du fait du COVID-19.D'après les données publiées par le ministère, chaque année, plus de 1 000 transfuges nord-coréens étaient arrivés au Sud jusqu’à 2019. Mais leur nombre a enregistré une chute libre ces trois dernières années : 229 en 2020, 63 en 2021 et 67 l’an dernier.