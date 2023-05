Washington promet de faire assumer la responsabilité à Pyongyang en cas de lancement de son satellite espion

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord semble vouloir lancer son premier satellite de reconnaissance militaire dans les semaines qui viennent. Avant même ce tir, les Etats-Unis l’ont mise en garde.Effectivement, leur département d’Etat a indiqué que la possible opération constituerait une violation flagrante des résolutions onusiennes, comme c’est le cas de tous les autres lancements nord-coréens utilisant les technologies des missiles balistiques. Pour rappel, le Conseil de sécurité des Nations unies interdit au pays communiste de développer des satellites afin de l’empêcher de mettre au point des engins balistiques déguisés.Dans la foulée, le premier porte-parole adjoint du ministère américain a promis de faire endosser la responsabilité au régime de Kim Jong-un, si celui-ci lance, comme annoncé, son satellite espion. Il a précisé que les USA disposaient de plusieurs « outils » permettant de le faire.Vedant Patel a pourtant réaffirmé que Washington restait toujours ouvert à un dialogue sans conditions avec Pyongyang dans l’optique de la dénucléarisation de la péninsule. Il a alors appelé une nouvelle fois le Nord à engager lui aussi « la diplomatie » avec sincérité.Même en cas de lancement de l’engin en question, la communauté internationale n’est pas en mesure de sanctionner le royaume ermite. La Chine et la Russie, toutes deux membres permanents du Conseil, ne le lâcheront pas et apposeront leur veto.