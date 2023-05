Grande semaine diplomatique pour la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a un agenda bien rempli ce weekend avec notamment le sommet du G7, suivi par ceux avec l'Allemagne et l'Union européenne. Des rendez-vous importants durant lesquels il devra garder un équilibre entre les intérêts nationaux et les relations avec les pays partenaires.Avant ce marathon, Yoon Suk-yeol a déjà rencontré mercredi le Premier ministre canadien Justin Trudeau pour un tête-à-tête au Bureau présidentiel de Yongsan à Séoul. Les deux hommes sont convenus de renforcer la coopération bilatérale, sécuritaire et économique, et ont publié une déclaration commune.Lors de leur rencontre, les deux leaders ont condamné ensemble les programmes nucléaire et balistique de Pyongyang, avant de s'engager à améliorer les droits de l'Homme en Corée du Nord. De plus, le partage d'informations sera renforcé entre le pays du Matin clair et le Canada, membre du « Groupe des cinq » (Five Eyes), une alliance de cinq services de renseignement, dont celui des Etats-Unis.Séoul et Ottawa ont également signé un protocole d'entente sur l'approvisionnement de minéraux critiques, le pays à la feuille d’érable étant riche en cette matière première destinée aux industries de pointe et à l'énergie. Concernant la Chine, ils ont annoncé être « prêts à coopérer dans un esprit de respect et de bénéfice mutuels avec elle », qui est « un principal partenaire économique ».Tous ces sujets de collaboration seront de nouveau abordés lors du sommet du G7, prévu de vendredi à dimanche à Hiroshima au Japon.En marge de la réunion des sept puissances économiques sera organisé un rendez-vous trilatéral entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon. Les discussions porteront sur la coopération sécuritaire telle que le partage en temps réel des données sur les missiles. Certains observateurs estiment que cette entente tripartite pourrait s'avérer propice à la surveillance de la Chine et de la Russie.Lors des sommets avec l'Allemagne et l'Union européenne qui s'ensuivront, l'Ukraine sera, sans surprise, le principal sujet à l’ordre du jour.Renforcer « l'alliance des valeurs » et entretenir les relations cordiales avec la Chine et la Russie, voilà une équation difficile à résoudre pour Séoul.