Coupe du monde de football U20 : coup d'envoi ce weekend

La Coupe du monde de football des moins de 20 ans 2023 débutera ce samedi avec deux matches d'ouverture : Guatemala-Nouvelle-Zélande dans le groupe groupe A et Etats-Unis-Equateur dans le groupe B.La 23e édition se déroulera durant 23 jours en Argentine. La finale est prévue le 12 juin, à l’Estadio Ciudad de La Plata dans la ville de La Plata. Le pays hôte est l’équipe la plus couronnée dans l'Histoire de cette compétition, à six reprises, juste devant le Brésil avec cinq succès.La sélection sud-coréenne dirigée par Kim Eun-jung, placée dans le groupe F, commencera face à la France, le 23 mai à Mendoza, où elle disputera toutes ses rencontres de phase de poules. Son deuxième match aura lieu le 26 mai face au Honduras et son troisième contre la Gambie trois jours plus tard. Les guerriers de Taegeuk ont hérité d’un groupe assez correct, malgré la présence des Bleus, champions en 2013. Ils ont toutefois évité deux adversaires coriaces, l’Argentine et l’Uruguay, connus pour leur effectif de qualité et surtout leurs supporters exubérants.L'équipe nationale est constituée à plus de 80 % de joueurs appartenant à la K-League, la première division sud-coréenne. On retrouve notamment Kim Ji-soo du Seongnam FC et Gang Seong-jin du FC Séoul. Les performances de ces deux prospects seront scrutées à la loupe.Les jeunes sud-Coréens doivent tout d'abord bien s'adapter au climat local. En effet, le pays sud-américain était devenu soudainement et « pour des raisons politiques », le nouvel hôte de la Coupe du monde U20, suite au retrait de l'Indonésie. Pour s’habituer aux conditions climatiques locales, la sélection nationale s’est entraînée une dizaine de jours au Brésil.