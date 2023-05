L’UE inquiète de l’éventuelle entrave à la concurrence en cas de fusion de Korean Air et Asiana Airlines

Photo : YONHAP News

L’Union européenne doit décider d’approuver ou non la fusion des deux plus grandes compagnies aériennes sud-coréennes Korean Air et Asiana Airlines. Elle envisage de rendre sa décision d’ici le mois d’août. Pour cela, ses examens approfondis sur le dossier se poursuivent.Dans ce contexte, la Commission européenne a fait état d’un avis plutôt négatif. Dans un communiqué de presse publié hier, elle a annoncé avoir envoyé à Korean Air un rapport sur les résultats de ses enquêtes préliminaires, en y précisant que l’opération pourrait peser sur la concurrence dans les liaisons reliant la Corée du Sud à quatre pays d’Europe : la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.L’organe de l’UE a également exprimé sa préoccupation à l’éventuel affaiblissement de la concurrence dans tous les services de fret entre le pays du Matin clair et le vieux continent.L’envoi du document en question signifie que le gendarme européen de la concurrence a informé officiellement le transporteur aérien sud-coréen des clauses à revoir en lien avec l’éventuelle position dominante en cas de fusion.Depuis novembre 2020, Korean Air a déclaré son projet à un total de 14 autorités de la concurrence, dont celles de son propre pays. L’entreprise doit désormais obtenir l’aval des Etats-Unis, du Japon et de l’Union européenne. Si celle-ci ne donne pas son feu vert, la fusion deviendra impossible de facto.