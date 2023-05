Météo : jeudi pluvieux mais rafraîchissant

Photo : YONHAP News

Après quelques jours, l’épisode de fortes chaleurs a pris fin. Les températures ont sensiblement baissé ce jeudi, notamment en raison du retour de la pluie et des nombreux nuages. Des averses sont tombées sur quasiment tout le territoire, rafraîchissant ainsi les habitants du pays du Matin clair.Dès ce matin, plus de 75 % du territoire étaient sujets à des précipitations et quand celles-ci ne sévissaient pas, le ciel était copieusement couvert. Bis repetita dans l’après-midi. Seule une petite partie du nord-est, les villes de Gangneung et Cheongju, entre autres, ont échappé aux gouttes. Météo-Corée a également alerté la population sur les vents violents qui ont touché l’île méridionale de Jeju.Avec ce temps humide, le mercure a observé une diminution dans l’après-midi. Encore assez élevées dès l’aube, avec une moyenne nationale de 18°C, les valeurs ont ensuite augmenté de manière convenable. Le littoral sud a tourné autour de 20°C, le centre du pays autour de 22°C, tandis que dans la moitié supérieure, le thermomètre a grimpé un peu plus haut, jusqu’à 26°C à Séoul.Cette parenthèse pluvieuse ne devrait pas s’éterniser. En effet, un temps sec est attendu dès demain.