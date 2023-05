Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé de soutenir la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ces deux pays africains ont récemment été touchés par des inondations et des glissements de terrain.D’après l’annonce faite hier par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, la première bénéficiera d’une aide humanitaire d’une valeur de 500 000 dollars. Quant au second, de 300 000 dollars. Séoul s’attend à ce que cette assistance permette aux victimes des fortes pluies de retrouver rapidement une vie normale et de restaurer les zones sinistrées.Selon le dernier bilan, près de 400 personnes ont trouvé la mort lors de cette catastrophe naturelle en RDC. Au Rwanda, quelque 130 individus sont décédés.