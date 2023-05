Loi sur les soins infirmiers : la KNA manifeste contre le veto présidentiel

Photo : YONHAP News

L’Association des infirmiers et des infirmières de Corée (KNA) a annoncé qu’elle organiserait aujourd’hui un grand rassemblement pour condamner le dernier veto présidentiel. Yoon Suk-yeol avait exercé, mardi, son droit de refus contre la proposition de loi relative aux soins infirmiers votée le 27 avril au Parlement, ce afin de demander aux députés de débattre à nouveau sur le texte.La manifestation se tiendra à Gwanghwamun, au cœur de Séoul, à 14h. La KNA prévoit de dénoncer des propos fallacieux tenus par le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, et le ministère de la Santé.Au lendemain de la décision du président de la République de refuser de valider la proposition de loi en question, les infirmières et les infirmiers ont faire part de leur intention de mener « une grève du zèle », une lutte consistant à respecter à la lettre tous les textes juridiques.Pour cela, la KNA a diffusé aux établissements médicaux une liste des activités illégalement ordonnées par des médecins, que les infirmières et les infirmiers devraient refuser désormais en protestation contre le veto présidentiel.Il s’agit de ne plus accepter les « activités par intérim », c’est-à-dire les pratiques normalement réservées aux médecins mais couramment effectuées par des infirmiers à l’ordre de ces derniers très débordés. Cela concerne les délivrances, les opérations chirurgicales, les prélèvements de sang, les échographies ou électrocardiogrammes, les préparations de médicaments anticancéreux, entre autres.