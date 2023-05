Le sommet du G7 démarre aujourd'hui à Hiroshima

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que le sommet du G7 s’ouvre à Hiroshima au Japon pour une durée de trois jours. Il réunira non seulement les dirigeants des principales démocraties industrialisées, mais aussi ceux de plusieurs autres Etats invités par le pays hôte, dont la Corée du Sud. C’est la quatrième fois qu’un président sud-coréen est convié à cette grand-messe annuelle.Yoon Suk-yeol prendra part à toutes les conférences élargies auxquelles seront présents les chefs d’Etat ou de gouvernement du G7 et de ses invités non-membres. Leurs débats couvriront tous les domaines allant de l’alimentation aux préoccupations internationales.En marge de cette assise, le numéro un sud-coréen s’entretiendra en tête-à-tête avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida et à trois avec son homologue américain Joe Biden.Lors de l’entrevue Yoon-Kishida, prévue dimanche, les deux hommes doivent discuter des mesures visant à concrétiser les accords économiques et sécuritaires, auxquels ils sont parvenus le 7 mai à Séoul. Autre programme : ils iront ensemble se recueillir devant le monument à la mémoire des victimes coréennes des bombardements atomiques de 1945, à Hiroshima. Chose inédite.Et au cours de la nouvelle rencontre trilatérale des leaders des Etats-Unis et de leurs deux principaux alliés d’Asie, ces derniers feront le point sur les concertations entre leurs nations visant à échanger les informations sur les alertes au missile. Séoul, Washington et Tokyo étaient convenus de les partager lors de leur sommet en novembre et les discussions en ce sens sont en cours.Le président Yoon a par ailleurs rendez-vous avec les dirigeants de plusieurs autres pays participants dont le Royaume-Uni, l’Inde, l’Australie, le Vietnam et l’Indonésie.