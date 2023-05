HRNK : le nombre de nord-Coréens qui se réfugient au Sud dégringole

Photo : YONHAP News

67, c’est le nombre de nord-Coréens qui se sont réfugiés, l’année dernière, au Sud. C’est ce qu’a fait savoir, hier, Roberta Cohen, co-présidente émérite du Comité pour les droits de l'Homme en Corée du Nord (HRNK), un groupe américain de défense des droits humains au nord du 38e parallèle. C’était au cours d’une conférence intitulée « Droits de l’Homme en Corée du Nord : y a-t-il encore une voie à suivre ? ».Selon Cohen, chaque année, environ 1 000 personnes qui ont fui le pays communiste se sont installés en Corée du Sud, après être passées par la Chine ou l’Asie du Sud-est. Le nombre cumulé de réfugiés nord-coréens au pays du Matin clair s’élève ainsi à quelque 33 000 durant ces vingt dernières années. Pourtant avec la décision de Pyongyang de fermer ses frontières suite à l’apparition du coronavirus et de tuer les fugitifs, le chiffre a dégringolé.Toujours d’après la grande spécialiste des droits humains nord-coréens, ceux qui sont rapatriés de force sont condamnés à au moins cinq ans d’emprisonnement. C’est ce qu’elle a pu vérifier en rencontrant des nord-Coréens coincés dans l’empire du Milieu. Une fois incarcérés, ils sont torturés et forcés à travailler. Les femmes sont obligées d’avorter. Et ils peuvent aussi être exécutés.Enfin, la co-présidente émérite du HRNK a signalé que Séoul est prêt à accueillir ces réfugiés, mais Pékin se montre réticent à les livrer. La Chine pense que si elle envoie les nord-Coréens en Corée du Sud, davantage d’habitants du royaume ermite vont s’évader, risquant ainsi de mettre en danger le régime de Kim Jong-un.