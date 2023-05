Biden et Kishida évoquent les relations Séoul-Tokyo lors de leur entretien à Hiroshima

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis est arrivé hier à Hiroshima au Japon pour le sommet du G7, qui s’y tient de vendredi à dimanche. Ce même jour, il s’est entretenu avec le Premier ministre nippon.D’après le ministère japonais des Affaires étrangères, lors de ce tête-à-tête, Fumio Kishida a évoqué le fait qu’il avait effectué une visite à Séoul les 7 et 8 mai, et avait promis de faire avancer davantage les relations avec la Corée du Sud. En retour, Joe Biden a salué leur réchauffement.La Maison blanche a elle aussi annoncé que son locataire avait rendu hommage aux « efforts courageux » de son hôte pour l’amélioration des liens bilatéraux, qui contribuera à la stabilité et à la prospérité dans la région.Les deux dirigeants ont également réaffirmé leur coopération face aux défis sécuritaires de Pyongyang et de Pékin. Le ministère nippon a précisé que Washington et Tokyo étaient convenus de travailler main dans la main et avec Séoul, en vue de dénucléariser la Corée du Nord, et ce conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.