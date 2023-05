Hyundai et Kia vont dédommager les victimes américaines de vols de véhicules

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le groupe automobile sud-coréen Hyundai et sa filiale Kia ont finalement accepté de dédommager les victimes de vols de véhicules qu’ils ont construits. C’est ce qu’a annoncé leurs entités locales.Dans un communiqué de presse publié hier, celles-ci ont précisé qu’un tel accord était intervenu afin de trouver une solution dans l’action collective en justice, intentée par les propriétaires des voitures qui ne sont pas équipées de système antivol. Avant d’ajouter que le montant des réparations pourrait atteindre quelque 200 millions de dollars.En vertu de cette entente, les constructeurs sud-coréens compenseront, en argent liquide, les pertes que les assureurs des personnes concernées refusent d’indemniser. Ils verseront aussi 300 dollars au maximum, également en espèces, aux détenteurs des modèles sur lesquels la mise à jour du logiciel antivol est impossible, et ce pour qu’ils achètent un autre système antidémarrage.Pour rappel, l’an dernier, les vols de véhicules des deux entreprises du pays du Matin clair se sont multipliés. En cause, ils n’étaient pas dotés de ce qu’on appelle « immobilisateur de moteur », un dispositif permettant de prévenir les vols. Lorsque la nouvelle est arrivée sur les réseaux sociaux sous le nom de « Challenge », elle est devenue virale. Et les clients victimes ont dénoncé une faille et porté l’affaire devant le tribunal en recours collectif.