Pyongyang condamne fermement les exercices militaires Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

Pyongyang a fustigé les prochains exercices militaires Séoul-Washington de grande envergure, qui seront menés à l’occasion du 70e anniversaire cette année de leur alliance bilatérale. L’agence de presse officielle KCNA a publié aujourd’hui un article condamnant ces manœuvres, prévues la semaine prochaine.Selon le média d’Etat nord-coréen, annoncer des entraînements d’anéantissement contre un pays détenteur de l’arme nucléaire est synonyme de « parler comme un lutin de jour ». Une expression coréenne qui signifie « tenir des propos insensés ».La KCNA a accusé les alliés de programmer des exercices de guerre, très dangereux et délirants, ce seulement à quelques kilomètres de la frontière intercoréenne pendant au moins une vingtaine de jours. D’après l’agence de presse, le régime communiste suit très attentivement tous les mouvements militaires des ennemis belliqueux déstabilisant et menaçant l’environnement sécuritaire dans la péninsule et dans la région. Elle a également précisé que Pyongyang était prêt à opposer des réactions correspondantes aux actions de Séoul et de Washington. Une façon de rejeter la responsabilité de l’instabilité dans la péninsule sur ces derniers, et de justifier en amont ses prochaines provocations.La Corée du Sud et les Etats-Unis prévoient d’organiser à cinq reprises ces manœuvres militaires conjointes du 25 mai au 15 juin à Pocheon, dans la province de Gyeonggi. A ces entraînements devraient être déployés une grande partie des arsenaux-clés sud-coréens, tels que les chasseurs furtifs F-35A, les hélicoptères d’attaque AH-64 Apache, les chars de combat K2, les blindés K-21, les lance-roquettes multiples Chunmoo, ainsi que les blindés de type M2 Bradley de l’armée américaine stationnée au sud du 38e parallèle, entre autres.