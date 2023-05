Politico : le département américain de la Justice étudie un procès contre la fusion de Korean Air et Asiana Airlines

Photo : YONHAP News

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour Korean Air. La première compagnie aérienne sud-coréenne a annoncé en novembre 2020 son plan visant à acquérir sa consœur Asiana Airlines. Un plan qui doit pourtant être approuvé par un total de 14 autorités de la concurrence. A ce stade, 11 d’entre elles y ont donné leur feu vert. Ne reste plus donc qu'à convaincre les trois autres, celles des Etats-Unis, de l’Union européenne (UE) et du Japon.Dans ce contexte, l’UE a évoqué mercredi la possibilité de limiter la concurrence en cas de fusion des deux transporteurs. Et hier, le site d’information américain Politico a rapporté que le département de la Justice des USA étudiait la possibilité de saisir la justice afin de contrer une telle opération. L’administration Biden y voit elle aussi l’éventuelle entrave à la concurrence dans les services de passagers comme de fret entre son pays et la Corée du Sud.Selon le média, le ministère américain n’a pour autant pas encore pris de décision finale allant dans ce sens et cette dernière n’est pas imminente. D’après les sources citées par Politico, il pourrait aussi ne prendre aucune mesure.Korean Air et Asiana Airlines desservent actuellement plusieurs destinations aux Etats-Unis comme New York, Los Angeles, San Francisco et Seattle.