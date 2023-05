Fukushima : l’équipe d’inspection sud-coréenne attendue ce dimanche

Photo : YONHAP News

Séoul et Tokyo ont fini par s’accorder sur le programme du déplacement de la délégation sud-coréenne au Japon au sujet du projet nippon de rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima dans l’océan. La visite devrait débuter dimanche.Les intentions du gouvernement sud-coréen ont été présentées en détails, ce matin, par Park Ku-yeon, le premier chef adjoint du cabinet du Premier ministre chargé de la coordination des affaires de l’Etat.La délégation sera composée de 21 techniciens, et elle passera six jours sur place pour vérifier la situation de gestion globale concernant les installations de décontamination et de déversement des eaux radioactives de la centrale de Fukushima. Elle sera dirigée par Yoo Guk-hee, le patron de la Commission de la sécurité et de la sûreté nucléaire de Corée (NSSC). En feront partie des spécialistes de l'Institut coréen de sûreté nucléaire (KINS), entre autres.Selon le planning, les experts sud-coréens devraient organiser d’abord une réunion technique préliminaire avec des organismes japonais concernés, ensuite des visites pour vérifier, de leurs propres yeux, la gestion des eaux polluées de la centrale en question et enfin tenir une réunion technique approfondie pour discuter à partir des faits constatés.Par ailleurs, l’équipe devrait examiner les résultats d’analyse sur la concentration d’éléments radioactifs des eaux traitées via le système de décontamination, appelé « ALPS » (Advanced Liquid Processing System).