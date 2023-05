NIS : les nouveaux transfuges nord-coréens expliquent leur défection par le dégoût vis-à-vis du régime communiste

Photo : YONHAP News

On vous le disait hier. Un groupe de nord-Coréens est passé au Sud le 6 avril à bord d’un bateau de pêche, en franchissant la frontière maritime intercoréenne en mer Jaune. Ces individus, parmi eux des enfants, ont alors souhaité faire défection en Corée du Sud.Les autorités concernées continuent de les interroger notamment sur la raison pour laquelle ils ont fui leur pays. A ce propos, le service national du renseignement (NIS) a affirmé que les transfuges avaient fait état de leur dégoût vis-à-vis du régime nord-coréen.Selon le NIS, les déserteurs regardaient souvent des émissions de télévision du Sud et en rêvaient, avant de décider de quitter le Nord lorsqu’ils ne pouvaient plus supporter le contrôle renforcé après l’apparition du COVID-19. Et certains seraient de la même famille.Les services secrets ont refusé de donner leur identité exacte pour la sécurité de leurs familles au nord du 38e parallèle. On ne connaît pas non plus leur nombre.