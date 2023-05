Loi sur les soins infirmiers : les membres de la KNA descendent dans la rue

Photo : YONHAP News

Afin de contester le dernier veto présidentiel, les membres de l’Association des infirmiers et des infirmières de Corée (KNA) sont descendus dans les rues de Séoul. Yoon Suk-yeol avait exercé, mardi, son droit de refus contre la proposition de loi relative aux soins infirmiers votée le 27 avril au Parlement, ce afin de demander aux députés de débattre à nouveau sur le texte.C’est à 14h que la manifestation a débuté à Gwanghwamun. Les infirmiers en exercice bien sûr mais aussi de jeunes étudiants d’école d’infirmier ont dénoncé haut et fort les propos fallacieux tenus par le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, et le ministère de la Santé.Petit rappel : au lendemain de la décision du chef de l’Etat de refuser de valider le texte en question, les infirmières et les infirmiers ont fait part de leur intention de mener « une grève du zèle », une lutte consistant à respecter à la lettre tous les dispositions.Pour cela, une liste des activités illégalement ordonnées par des médecins, que les infirmières et les infirmiers devraient refuser a été distribuée. Un code QR pour dénoncer celles-ci a été lancé hier. Et en à peine 90 minutes, le serveur a été paralysé.