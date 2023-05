Sommet du G7 : Yoon Suk-yeol arrive à Hiroshima

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que le sommet du G7 s’est ouvert à Hiroshima au Japon pour une durée de trois jours. Il réunit non seulement les dirigeants des principales démocraties industrialisées, mais aussi ceux de plusieurs autres Etats invités par le pays hôte, dont la Corée du Sud.Yoon Suk-yeol est arrivé cet après-midi dans la ville nippone. Il doit commencer son programme par un entretien avec le Premier ministre australien Anthony Albanese, invité lui aussi à l'assise. Avec au menu des discussions : la situation dans la région et la coopération économique et industrielle, en particulier en matière d’approvisionnement en minéraux clés. Il a ensuite rendez-vous avec le chef du gouvernement vietnamien Pham Minh Chinh.Puis ce soir, Yoon va rencontrer les expatriés coréens ayant subi les bombardements de Hiroshima. Le Bureau présidentiel de Yongsan a tenu à souligner que son locataire est le premier président de la République à les contacter et qu’il montre ainsi sa volonté de réchauffer d’une part les relations avec l’archipel pour les futures générations des deux voisins, et de continuer d’autre part de régler les contentieux historiques bilatéraux.Autre geste inédit. Yoon et Fumio Kishida iront ensemble se recueillir devant le monument à la mémoire des victimes coréennes des bombardements atomiques de 1945, situé également à Hiroshima.Les deux hommes vont aussi se retrouver ce dimanche pour leur premier tête-à-tête en à peine deux semaines.En plus de ce face-à-face, ils se réuniront aussi à trois avec le président des Etats-Unis Joe Biden. L’occasion pour eux de faire le point sur les concertations entre leurs nations visant à échanger les informations sur les alertes au missile. Séoul, Washington et Tokyo étaient convenus de les partager lors de la rencontre de leurs leaders en novembre et les discussions en ce sens sont en cours.Concernant le sommet du groupe des Sept, Yoon prendra part à toutes les conférences élargies auxquelles seront présents leurs chefs d’Etat ou de gouvernement et leurs invités non-membres. Leurs débats couvriront tous les domaines allant de l’alimentation aux préoccupations internationales. C’est la quatrième fois qu’un président sud-coréen est convié à cette grand-messe annuelle.