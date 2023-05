La corvette Cheonan torpillée est ressuscitée en une nouvelle version

Photo : YONHAP News

L’armée sud-coréenne a ramené à la vie le Cheonan, la fameuse corvette de la marine sud-coréenne, qui a été attaqué par une torpille nord-coréenne, le 26 mars 2010, et dont le naufrage a fait 46 morts parmi les 104 marins à bord.La marine nationale a organisé aujourd’hui une cérémonie pour célébrer la mise en service du Cheonan nouvelle version dans un port militaire à Jinhae dans la province de Gyeongsang du Sud. L’engin dernier cri accomplira sa mission de défendre la mer Jaune située entre les deux Corées et la Chine.Le Cheonan en version améliorée mesure 122 m de longueur sur 14 m de largeur et pèse 2 800 tonnes. Sa vitesse maximale atteint 30 nœuds, à savoir 55 km par heure. Il peut embarquer un hélicoptère multi-mission.La nouvelle corvette est équipée de plusieurs armes telles que cinq canons, des missiles guidés antinavires, d’un système de lancement vertical coréen (KVLS) pour tirer des projectiles guidés mer-sol, ou encore des torpilles anti-sous-marins de longue portée.Par ailleurs, le nouveau Cheonan présente une nouveauté par rapport à son ancienne version. Il est équipé d’un système sonar à antenne remorquée (TAS) permettant de détecter des sous-marins très éloignés.La construction du nouveau navire a débuté en juin 2020, et celui-ci a été mis à flot en novembre 2021 avant d’être réceptionné par la marine. Une fois ses capacités opérationnelles dûment testées, la corvette sera déployée dans la mer Jaune vers la fin de cette année.