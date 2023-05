Fièvre aphteuse : 11 élevages infectés, le niveau d’alerte à son plus haut

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud compte désormais onze élevages touchés par la fièvre aphteuse, suite au dernier cas supplémentaire déclaré hier dans la ville de Cheongju. Neuf sont situés dans cette dernière, et les deux autres dans le comté de Jeungpyeong. Parmi eux, dix fermes élèvent des bovins et une des chèvres.La fièvre aphteuse continue ses ravages dans la province de Chungcheong du Nord, dans le centre du territoire, depuis qu’elle a fait sa réapparition le 10 mai dernier.Afin de prévenir la propagation de l’épizootie à l'échelle nationale, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a relevé le niveau d’alerte contre la fièvre aphteuse à son plus haut du dispositif qui en comporte quatre, ce dans neuf villes et comté limitrophes des foyers de contamination.C’est la première fois que le pays du Matin clair passe au niveau maximal dit « grave » depuis mars 2018.Dans les zones placées sous l’alerte maximale, les autorités imposeront la fermeture des marchés de bétail, et elles renforceront leurs mesures préventives notamment en installant plus de centres de désinfection dans les points de passage importants.