Météo : fin de semaine principalement ensoleillée

Photo : YONHAP News

Ensoleillé. Voilà le terme pour qualifier l’avant dernier week-end de mai en Corée du Sud.Vendredi, le soleil a illuminé tout le territoire. Il a cependant été embêté par des nuages passagers, notamment dans la moitié sud, où ils ont été nombreux. La pluie s’est même invitée dans les villes de Busan et d’Ulsan, toutes deux situées dans le sud-est, et à Gangneung, dans le nord-est. Le temps a été lourd dans l’ouest, à Séoul et à Gwangju, entre autres, en raison des températures très élevées. Le mercure a affiché jusqu’à 28°C. En revanche sur les littoraux est et sud, la fraîcheur a été au rendez-vous, avec des valeurs comprises entre 20 et 23°C.Ce week-end, les conditions météorologiques seront quasiment similaires. Un ciel ensoleillé, parfois momentanément couvert. Le thermomètre, quant à lui, remontera dans certaines régions, notamment à Gangneung, Daegu, sur la côte sud et l’île méridionale de Jeju. En revanche, une baisse des températures sera observée durant ces deux jours à Séoul. Elles devraient passer de 26°C samedi à 24°C dimanche.Par ailleurs, la concentration de poussières fines a été « bonne » aujourd'hui sur tout le territoire, sauf à Incheon, où elle a été jugée « moyenne ».