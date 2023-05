Sommet Yoon-Zelensky : Kyiv remercie le soutien de Séoul

Photo : YONHAP News

A Hiroshima où se tient le sommet du G7, le chef de l’Etat sud-coréen s’est entretenu aujourd’hui avec son homologue ukrainien. C’est la première que Yoon Suk-yeol et Volodymyr Zelensky se rencontrent en face à face. Selon un haut responsable du Bureau présidentiel de Yongsan, c’est à la demande de l’Ukraine que ce tête-à-tête a été organisé.A cette occasion, le président Zelensky a remercié le soutien de Séoul envers Kyiv, notamment pour son aide humanitaire et l’envoi d’équipements militaires « non létaux ».Le contenu de leur discussion n’a pas encore été complètement révélé, mais un plus large soutien de la Corée du Sud ainsi que la participation de ses entreprises à la reconstruction du pays ravagé par l’invasion russe auraient été abordés. Ces deux sujets ont déjà été, rappelons-le, évoqués lors du récent déplacement de la Première dame ukrainienne dans la capitale sud-coréenne.Mardi, Olena Zelenska, qui avait effectué une visite au pays du Matin clair en tant qu’envoyée spéciale de son époux, a été reçue par le numéro un sud-coréen. A cette occasion, elle a remercié Séoul pour son soutien, sa solidarité ainsi que son aide humanitaire. Avant de demander de supporter davantage sa patrie dans les domaines où c’est envisageable. La Première dame de l’Ukraine a surtout espéré une assistance supplémentaire en équipements militaires « non létaux » ou de la participation des entreprises sud-coréennes à la reconstruction des régions ravagées dont Kherson où résident de nombreux descendants coréens.