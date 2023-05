G7 : Yoon tient un sommet trilatéral avec Biden et Kishida

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a tenu, cet après-midi, un sommet avec son homologue américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida, en marge de la réunion du G7 qui s’est déroulée à Hiroshima. Cette dernière a réuni non seulement les leaders des principales démocraties industrialisées, mais aussi ceux de plusieurs autres pays qui ont été invités par le Japon, dont la Corée du Sud. Les trois dirigeants ont pu ainsi se retrouver de nouveau en six mois. Leur dernière rencontre, rappelons-le, remonte à novembre. C’était au sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) à Phnom Penh.A cette occasion, le numéro un américain a rendu hommage à ses interlocuteurs pour les efforts qu’ils ont menés afin d’améliorer les relations bilatérales. D’après lui, le partenariat Séoul-Washington-Tokyo et de l’ensemble de l’Indopacifique s’est renforcé davantage grâce à ces deux hommes.Le contenu détaillé de leur discussion à trois n’a pour le moment pas été dévoilé. Mais la coopération en matière de sécurité a dû être à l’ordre du jour. D’autant plus que les membres du G7 ont, à travers une déclaration conjointe publiée hier, condamné la Corée du Nord pour ses tirs de missiles balistiques et averti qu’ils allaient agir fermement en cas de provocations supplémentaires. Yoon, Biden et Kishida devraient avoir avancé des contre-mesures à la menace nucléaire du régime de Kim Jong-un.Toutefois les trois parties ne sont pas censées publier ensemble une déclaration, contrairement à ce qu’elles avaient fait en automne dernier au Cambodge.Par ailleurs, citant un haut responsable américain, plusieurs médias dont l’agence de presse Reuters et la radio-télévision publique japonaise NHK ont rapporté que le locataire de la Maison blanche avait invité le numéro un sud-coréen et le Premier ministre nippon à Washington pour un nouveau sommet trilatéral. La date serait bientôt fixée, mais aucun autre détail n’a été annoncé.