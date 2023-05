Yoon Suk-yeol reçoit cet après-midi les dirigeants de l’UE

Photo : YONHAP News

Rentré hier en fin de journée de Hiroshima, le président de la République Yoon Suk-yeol s’entretiendra cet après-midi avec les dirigeants de l’Union européenne au Bureau présidentiel de Yongsan. Il s’agit de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et du président du Conseil européen Charles Michel.C’est la première fois que les membres de la direction actuelle de l’UE visitent le pays du Matin clair. Ils se sont rendus à Séoul à la suite du sommet du G7 qui s’est tenu ce week-end au Japon.La réunion portera notamment sur l’élargissement de la coopération entre Séoul et Bruxelles dans l’industrie verte, la santé et le numérique. Le soutien à l’Ukraine et la réponse conjointe aux menaces nucléaire et balistique de Pyongyang seront aussi à l’ordre du jour.Cette entrevue marquera la fin du marathon diplomatique de Yoon. Depuis mercredi dernier, il a enchaîné les rencontres avec des chefs d’Etat et de gouvernement de plusieurs nations, en plus de participer au rassemblement du G7.