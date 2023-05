Sondage : plus d'un sud-Coréen sur deux s'intéresse à la politique

Photo : YONHAP News

Un peu plus de la moitié des sud-Coréens s’intéressent à la politique et près de trois sur quatre se disent mécontents de la situation politique actuelle. C’est ce qui a été révélé aujourd’hui par un sondage réalisé par le Kihasa, l'institut sud-coréen pour la santé et les affaires sociales, et l’institut de bien-être social de l’université nationale de Séoul.Selon cette enquête menée de mars à juillet 2022 auprès de 2 829 personnes âgées de 20 ans et plus de 5 996 foyers, 55,57 % des sondés sont intéressés par la politique. Plus précisément, ils sont 35,35 % à être un peu intéressés, 13,16 % à être assez captivés et 7,06 % à être subjugués par les affaires politiques. Le désintérêt pour la politique représente 44,02 % : « presque aucun intérêt » (35,53 %) et « aucun intérêt » (8,49 %).Cependant, un peu plus de sept personnes sur dix se disent mécontentes de la situation politique actuelle : 40,36 % des sondés sont « un peu mécontents » et 33,67 % sont « très mécontents ». Seulement 5,86 % ont répondu en être satisfaits, soit 5,35 % sont « un peu contents » et 0,51 % sont « très ravis ».Quant à leur positionnement politique, 37,27 % de sondés se déclarent « centristes », 29,36 % « progressistes » et 28,53 % « conservateurs ».