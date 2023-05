Hiroshima : Yoon et Kishida rendent hommage aux victimes coréennes de la bombe A

Photo : YONHAP News

Le sommet du G7 s’est déroulé du 19 au 21 mai à Hiroshima. Ce dernier a réuni non seulement les leaders des sept pays membres, qui partagent des valeurs fondamentales telles que la liberté, la démocratie et les droits de l’Homme, mais aussi ceux de plusieurs autres nations invitées par le Japon, dont la Corée du Sud.Le déplacement du président sud-coréen sur l’archipel a permis non seulement la tenue d’un nouveau sommet Séoul-Tokyo en deux semaines mais également une visite inédite. Yoon Suk-yeol s’est rendu tôt dimanche matin au parc du mémorial de la paix de Hiroshima avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida. En déposant des bouquets de fleurs blanches, les deux hommes ont rendu hommage aux victimes coréennes de la bombe atomique devant le cénotaphe érigé à leur mémoire.Notons qu’il s’agit de la première visite d’un chef de l’Etat sud-coréen sur ce lieu symbolique. Et c’est aussi la première fois que les dirigeants des deux pays y effectuent un déplacement ensemble. Selon les estimations, environ 50 000 Coréens mobilisés sur l’archipel durant l’occupation japonaise semblent avoir été victimes du bombardement atomique du 6 août 1945 et 30 000 parmi eux ont perdu la vie. Les survivants du drame ainsi que leurs descendants ont assisté à ce moment historique.Le président Yoon a jugé lors du sommet bilatéral Séoul-Tokyo, qui a eu lieu un peu plus tard, que cette visite conjointe avait permis de commémorer les victimes coréennes de la bombe A et restera dans les mémoires comme un acte courageux du Premier ministre nippon pour préparer un avenir pacifique. Son interlocuteur a pour sa part déclaré que cela était important non seulement pour les relations bilatérales mais également pour la paix mondiale.Lors de ce nouveau tête-à-tête qui a duré 35 minutes, les deux hommes ont aussi souhaité que la coopération trilatérale avec Washington puisse s’approfondir davantage afin de faire face aux menaces nucléaires de Pyongyang. Tout en soulignant qu’ils ont tenu leur troisième sommet en l’espace d’environ deux mois, ils ont également décidé de continuer la diplomatie dite de navette.Pourtant, Yoon et Kishida ne semblent pas avoir évoqué hier le dossier des Coréens enrôlés de force par le Japon durant la colonisation ou de l’inspection de la centrale accidentée de Fukushima.