Fukushima : la délégation sud-coréenne lance aujourd’hui ses activités officielles

Photo : YONHAP News

La délégation sud-coréenne a entamé aujourd’hui ses activités d’inspection officielles au Japon des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima.L’équipe, composée de 21 techniciens, a tenu aujourd’hui une réunion technique avec la compagnie japonaise d'électricité (Tepco), le ministère nippon de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie et l’Autorité de réglementation du nucléaire de l’archipel.Les experts sud-coréens vérifieront la gestion des eaux polluées de la centrale en question pendant les deux prochains jours. Le premier jour, ils étudieront notamment le système avancé de traitement des liquides (ALPS) et le réservoir que les eaux contaminées traverseront avant d’être rejetées dans l’océan. Le deuxième, ils examineront les équipements et les procédures d’analyse de nucléides. Avant son retour prévu vendredi, elle organisera la veille de son départ une réunion technique approfondie basée sur son inspection sur place.A la question de savoir si six jours sont trop courts pour mener à bien une inspection, Yoo Guk-hee, le patron de la Commission de la sécurité et de la sûreté nucléaire de Corée (NSSC), a répondu dès son arrivée hier à l’aéroport international de Narita, que Séoul avait déjà reçu diverses données depuis août 2021 et en demanderait encore si nécessaire. Il a déclaré également que sa délégation effectuerait une inspection selon ses critères scientifiques et qu’elle poserait des questions, si des conditions n’y correspondaient pas.Le chef de l’équipe a souligné que l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) avait déjà prélevé des échantillons dans les eaux contaminées à trois reprises et qu’une analyse était aussi en cours du côté sud-coréen.