Le G7 réagira fermement aux actions imprudentes de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les dirigeants des pays du G7 se sont engagés à répondre fermement à la provocation nord-coréenne dans un communiqué conjoint, publié à la suite de leur rassemblement qui s’est tenu à Hiroshima au Japon.Pyongyang a tiré des missiles balistiques à près de 50 reprises rien que ces deux dernières années, et a récemment prévu le lancement de son premier satellite de reconnaissance militaire. Dans ce contexte, son septième essai nucléaire n’est pas écarté. Toutes ces démarches constituent une violation flagrante des résolutions des Nations unies.Les chefs d'Etat et de gouvernement ont exhorté la Corée du Nord à s’abstenir de mener des actes qui représentent une menace grave à la paix et à la sécurité dans le monde, avertissant que les mouvements imprudents feront face à une réponse internationale immédiate et forte. Ils se sont accordés sur le fait que le royaume ermite devrait renoncer à son programme nucléaire de manière complète, vérifiable et irréversible.Le G7 a également durci le ton face à la Russie, en soulignant que son invasion en Ukraine va à l’encontre du droit international et qu’il soutiendra cette dernière de façon déterminée. A propos de la Chine, ils se sont opposés au changement du statu quo par la force, tout en évoquant la nécessité de la coopération.Dans une déclaration sur la sécurité économique, les sept grandes puissances sont tombées d’accord sur la création d’un corps consultatif contre la coercition économique et sur le renforcement des chaînes d’approvisionnement des principales ressources minérales et des matériaux. En ce qui concerne le projet de déversement des eaux usées de la centrale accidentée de Fukushima dans l'océan, elles ont déclaré défendre l’examen indépendant de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).