Biden invite Yoon et Kishida à Washington

Photo : YONHAP News

Un sommet Séoul-Washington-Tokyo s’est tenu, dimanche après-midi, à Hiroshima en marge du rassemblement du G7. Nous en savons un peu plus sur ce que Yoon Suk-yeol a échangé avec Joe Biden et Fumio Kishida, en plus des informations rapportées hier par les médias étrangers. Selon l’agence de presse Reuters, le président américain a invité son homologue sud-coréen et le Premier ministre japonais à Washington.Les trois dirigeants, réunis six mois après le sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) à Phnom Penh, se sont accordés pour porter à un niveau plus élevé la coopération trilatérale. Leur intention : élargir l’étendue de la coopération jusqu’aux chaînes d’approvisionnement et à d’autres questions internationales. Concernant le renforcement de la force de dissuasion nucléaire vis-à-vis de Pyongyang, ils ont décidé de concrétiser les moyens de collaboration, dont le partage d’informations sur les alertes aux missiles.Yoon, Biden et Kishida ont aussi parlé d’une entente pour un « ordre international libre et ouvert basé sur les principes de l’Etat de droit », ce qui pourrait être interprété comme une volonté de contrôler la Chine et la Russie.Si une réunion trilatérale est organisée dans la capitale américaine, comme l’a rapporté Reuters et d’autres médias étrangers, elle représentera un autre avancement de la coopération Séoul-Washington-Tokyo.Par ailleurs, de retour à Yongsan, le numéro un sud-coréen a mis de nouveau l’accent sur la « solidarité et la coopération avec les pays qui considèrent la liberté comme une valeur conventionnelle » durant son sommet hier soir avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Le bureau présidentiel a fait savoir que les deux hommes avaient discuté des moyens pour renforcer la collaboration en matière de défense.