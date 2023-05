Les avoirs de la Corée du Sud dans la dette américaine augmentent pour le 5e mois consécutif

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a vu ses avoirs dans la dette américaine augmenter pour le cinquième mois de suite. Selon les données du département du Trésor des Etats-Unis, elle a disposé, fin mars, de 114 milliards de dollars, soit une hausse de 3,2 milliards de dollars en glissement mensuel.En octobre dernier, le marché des obligations américaines a enregistré sa plus longue période de recul en 38 ans, et bon nombre de pays ont réduit leurs bons. Quant à Séoul, son chiffre est descendu à 98,7 milliards de dollars. Puis, à partir du mois suivant, il n’a cessé de gonfler. Toutefois, celui-ci reste 4,1 % plus bas par rapport à il y a un an.Pour rappel, en mars dernier, la Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé ses taux directeurs d’un quart de point pour les porter dans une fourchette de 4,75 à 5 %, alors que la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) a fait craindre des répercussions sur le marché financier.Dans un contexte de préférence pour les actifs sûrs, les 18 plus grands détenteurs de la dette souveraine américaine ont tous élevé leurs avoirs, y compris le Japon et la Chine qui se situent aux deux premières places du classement. La Corée du Sud se situe, pour sa part, au 18e rang.