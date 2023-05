Les exportations du 1er au 20 mai baissent de 16 %

Photo : KBS News

Les exportations lors des 20 premiers jours de mai ont dégringolé de 16,1 % par rapport à la même période de l’an dernier. Et la balance commerciale a affiché un déficit de 4,3 milliards de dollars.Selon le Service des douanes, le montant des exportations du 1er au 20 mai s’est établi à 32,44 milliards de dollars. La moyenne journalière du volume des expéditions a reculé de 13,2 %. Le chiffre a poursuivi sa tendance baissière d'octobre à avril pour le septième mois d’affilée, et devrait continuer à reculer pour le reste du mois de mai.Par article, les ventes de voitures ont bondi de 54,7 % mais celles de semi-conducteurs ont chuté de 35,5 %. Les produits pétroliers et les appareils de communication sans fil ont moins été écoulés à l’étranger. Les exportations vers la Chine, le plus gros partenaire commercial du pays du Matin clair, et les Etats-Unis ont baissé respectivement de 23,4 et de 2.Du côté des importations, elles se sont élevées à 36,75 milliards de dollars sur cette même période, soit une diminution de 15,3 % en glissement annuel. Si la balance commerciale sud-coréenne s’affiche encore dans le rouge fin mai, il s’agira d’un déficit pour le 15e mois consécutif. Le pays a accumulé cette année, jusqu’au 20 mai, 29,55 milliards de dollars de pertes.Le vice-Premier ministre à l’Economie Choo Kyung-ho a prévu toutefois ce matin, lors d’une réunion plénière de la commission de la stratégie et des finances du Parlement, que le chiffre s’améliorerait considérablement au deuxième semestre, et notamment lors du dernier trimestre.