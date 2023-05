Sommet Séoul-Kyiv : Yoon réaffirme la volonté de soutenir l’Ukraine

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen s’est entretenu dimanche avec son homologue ukrainien à Hiroshima où s’est tenu le sommet du G7. C’est la première que Yoon Suk-yeol et Volodymyr Zelensky se sont rencontrés en face à face et c’est à la demande de l’Ukraine que ce tête-à-tête a été organisé.On en sait un peu plus sur le contenu de leurs discussions. A cette occasion, le président sud-coréen a réaffirmé la volonté de la Corée du Sud de soutenir davantage l’Ukraine. Tout en limitant, selon le Bureau présidentiel de Yongsan, son assistance dans les domaines de la diplomatie, de l’économie et des aides humanitaires. La participation des entreprises sud-coréennes à la reconstruction du pays ravagé par l’invasion russe a également été à l’ordre du jour. Ces deux sujets ont déjà été, rappelons-le, évoqués lors du déplacement la semaine dernière de la Première dame ukrainienne dans la capitale sud-coréenne.Via ses réseaux sociaux, le président Zelensky a pour sa part remercié le soutien de Séoul envers Kyiv, notamment pour son aide humanitaire et l’envoi d’équipements militaires « non létaux » dont ceux de déminage.Les deux côtés ont expliqué qu’aucune discussion sur une assistance d’armes létales n’avait eu lieu lors de ce sommet de 30 minutes au Japon, mais que si le conflit dure, la situation pourrait changer. En effet, la communauté internationale continue de demander au pays du Matin clair d’envoyer des armes et lors d’un entretien accordé à Reuters, Yoon avait déclaré que si un massacre ou une violation grave des lois de la guerre se produit, il serait alors difficile d’insister uniquement sur une aide humanitaire ou financière.