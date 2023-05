Météo : la semaine débute avec les poussières jaunes

Photo : YONHAP News

L’avant dernière semaine du mois de mai débute de manière polluée au pays du Matin clair. La qualité de l’air a fait la une ce lundi tant elle a été infecte. Quasiment tout le territoire a été coloré de rouge, représentant le niveau « très mauvais ». Et les quelques régions restantes, comme les provinces de Chungcheong du Nord et Jeolla du Nord, ainsi que l’île méridionale de Jeju ont observé un niveau « mauvais ».Concernant le ciel, il a été très nuageux et gris dans la matinée, avant de partiellement se lever. Toutefois, des averses, accompagnées d’orages et de bourrasques de vent pourraient sévir dans l’après-midi, notamment à Séoul, dans l’est et le sud-ouest.Du côté des températures, une nette baisse a été recensée par rapport à la semaine dernière. Toutes les villes ont tournée autour de 20 à 22°C, à l’exception de Séoul et Gyeonggi, la région l’entourant. Le mercure est monté jusqu’à 27°C dans la capitale, expliquant le temps lourd aujourd'hui, et 25°C à Suwon notamment. Chuncheon, à l’extrême nord du territoire a également enregistré 25°C.Dès demain, le thermomètre devrait remonter sur l’ensemble du pays, l’épisode de pollution prendre fin dès la matinée et le soleil briller de nouveau dans le sud de la péninsule.