Fraude au « jeonse » : le Parlement élabore une proposition de loi pour soutenir les victimes

Photo : YONHAP News

La majorité et l’opposition sont tombées d’accord sur la loi spéciale sur le soutien aux victimes des fraudes au « jeonse ». Il s’agit d’un système de location, propre à la Corée du Sud, basé sur un gros dépôt de garantie.Selon le texte, les personnes souscrivant ce contrat dont la caution s’élève jusqu’à 500 millions de wons, soit 350 000 euros, peuvent bénéficier de l’assistance gouvernementale. Dans le cas où les victimes n’ont pas le droit prioritaire sur la caution lors de la mise aux enchères de leur appartement, celles-ci pourront faire un crédit sans intérêt pour ce montant pendant dix ans au maximum.Les partis de l’opposition ont proposé que les autorités publiques dédommagent en premier les dégâts, et récupèrent le montant plus tard lors de la vente des logements. Mais, cet argument n’a finalement pas été accepté. A la place, la Korea Housing & Urban Guarantee Corporation (HUG) soutiendra le processus d’achat des victimes d'un logement aux enchères à un coût plus réduit.L’Assemblée nationale compte faire entériner cette proposition de loi mercredi lors de la commission de l'aménagement du territoire et des transports, pour la déposer en session plénière le lendemain.