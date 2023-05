Séoul entend élargir la fourniture des produits non létaux à Kyiv

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Défense examinera l’envoi supplémentaire de produits non létaux à l’Ukraine. Dimanche dernier, le président sud-coréen a tenu son premier tête-à-tête avec son homologue ukrainien à Hiroshima où s’est tenu le sommet du G7.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, Yoon Suk-yeol a réaffirmé sa volonté à Volodymyr Zelensky de soutenir davantage Kyiv dans le domaine diplomatique, économique et humanitaire, déclarant que Séoul s’efforcerait de lui fournir sans tarder des équipements de déminage et des véhicules d’évacuation.Ces articles ne faisaient pas partie de la liste du soutien de la Corée du Sud qui a livré jusqu’ici des médicaments, de la nourriture et des gilets par balles, entre autres. Olena Zelenska avait demandé précisément ces produits militaires à Yoon le 16 mai dernier, lors de la visite en Corée du Sud en tant qu’envoyée spéciale de son époux.L’année dernière, le gouvernement sud-coréen a apporté à l’Ukraine une aide d’une valeur de 100 millions de dollars. Il compte lui verser 130 millions de plus.