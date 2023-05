Coupe du monde de football U20 : les sud-Coréens battent les Français

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a très bien commencé la Coupe du monde de football des moins de 20 ans, qui se déroule actuellement en Argentine. Les jeunes guerriers de Taegeuk se sont imposés 2 à 1, dans la nuit de lundi à mardi, face aux Bleus pour le compte de la première journée de phase de poule.Le capitaine sud-coréen Lee Seung-won a ouvert la marque à la 22e minute, bien servi par Kim Yong-hak. Les hommes de Kim Eun-jung ont ensuite doublé la mise à la 64e minute grâce à un but de la tête de Lee Young-jun sur un coup franc tiré par le premier buteur du soir.Les Français ont réduit le score à la 70e minute sur pénalty par l’intermédiaire d’Alan Virginius, et ont poussé dans le dernier quart d'heure pour égaliser, en vain.C’est la première fois en six ans que la sélection du pays du Matin clair a remporté son premier match lors d’un Mondial U20. Prochaine rencontre : le 26 mai face au Honduras.