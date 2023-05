Une réunion diplomatique sud-coréano-chinoise à Séoul

Photo : YONHAP News

La tension monte entre Séoul et Pékin depuis la prise de fonctions du président Yoon Suk-yeol, qui rapproche la politique étrangère de son pays de celle des Etats-Unis.Dans ce contexte, une rencontre diplomatique sud-coréano-chinoise s’est tenue hier à Séoul. Les directeurs généraux de l’Asie aux ministères des Affaires étrangères des deux pays s’y sont réunis et ont échangé, de façon approfondie, sur les liens entre leurs pays et les intérêts communs. Les deux parties auraient alors discuté des moyens de relancer leur dialogue diplomatique et sécuritaire.Au cours de cette conférence, le sud-Coréen a affirmé qu’il était important de développer des relations bilatérales de coopération mûres et saines en se basant sur le respect mutuel.Il faut dire qu’il s’agissait du premier entretien du genre, en présentiel, depuis le coup de fil entre les chefs de la diplomatie des deux nations, en janvier.